В Курской области 6-летний ребенок сел за руль ВАЗа и сбил мать

Женщина умерла в больнице





Молодую мать госпитализировали, но в больнице она умерла от полученных травм.

В Щиграх 24-летнюю женщину сбил автомобиль, за рулем которого оказался ее шестилетний ребенок. Как сообщает УМВД, по факту произошедшего начата доследственная проверка. По данным полиции, мальчик сам сел на водительское кресло ВАЗа и завел машину. Автомобиль начал сдавать назад и, двигаясь задним ходом, сбил мать ребенка. Она оказалась между этим автомобилем и стоящим рядом «Ниссаном», предотвратить столкновение женщина не могла.