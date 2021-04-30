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Лента новостей / Происшествия

В Курской области 6-летний ребенок сел за руль ВАЗа и сбил мать

Женщина умерла в больнице

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В Щиграх 24-летнюю женщину сбил автомобиль, за рулем которого оказался ее шестилетний ребенок. Как сообщает УМВД, по факту произошедшего начата доследственная проверка. По данным полиции, мальчик сам сел на водительское кресло ВАЗа и завел машину. Автомобиль начал сдавать назад и, двигаясь задним ходом, сбил мать ребенка. Она оказалась между этим автомобилем и стоящим рядом «Ниссаном», предотвратить столкновение женщина не могла. 

Молодую мать госпитализировали, но в больнице она умерла от полученных травм.
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