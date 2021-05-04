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Лента новостей / Происшествия

В Курске на "зебре" насмерть сбили пешехода

Авария произошла на улице 50 лет Октября 
В Курске на "зебре" насмерть сбили пешехода

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Сегодня около 11 часов на улице 50 лет Октября в ДТП погиб пешеход. 

Как сообщили в ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", двигаясь со стороны автодороги "Москва-Белгород" в сторону Курска, вблизи дома №172 "А" допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля в границах пешеходного перехода. 

В результате пешеход скончался на месте. Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП. Личность погибшего устанавливается. 

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