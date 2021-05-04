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Житель Курской области поверил, что помогает внуку и отдал мошенникам 110 тысяч рублей

Голос на другом конце провода сообщил, что стал участником страшного ДТП, и попросил денег, чтобы избежать наказания
Житель Курской области поверил, что помогает внуку и отдал мошенникам 110 тысяч рублей

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Житель Железногорска поверил, что помогает внуку и отдал мошенникам 110 тысяч рублей. 

Пенсионер рассказал, что на его стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился его внуком, во что мужчина легко поверил. Голос на другом конце провода сообщил, что стал участником страшного ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Собеседник попросил о денежной помощи, объяснив, что это поможет избежать наказания. Еще он попросил никому не сообщать о случившемся. 

Испугавшийся мужчина, не раздумывая, согласился помочь внуку и проследовал к банкомату за купюрами. Спустя несколько дней, железногорец все-таки решил позвонить на мобильный телефон внука, и оказалось, что тот не попадал в ДТП и не звонил с просьбами о помощи.

Сейчас полиция ищет мошенников.

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