Накануне в Курском районе из-за сильного ветра остановить распространение огня удалось только на площади в 1000 квадратных метров

За сутки в Курской области произошло 8 возгораний сухостоя. Накануне в Курском районе из-за сильного ветра остановить распространение огня удалось только на площади в 1000 квадратных метров. К счастью, ущерба домам это возгорание не нанесло, сообщили в региональном МЧС.Спасатели напоминают, что по данным Курского Гидрометцентра в регионе сохраняется вероятность возникновения порывов ветра до 20 м/с и разведение огня в таких погодных условиях может привести к трагическим последствиям.Более 240 оперативных групп во всех муниципальных образованиях ведут контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на вверенных территориях во время майских праздников. Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Курской области выявляют виновников возгораний и привлекают их к административной ответственности.