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За сутки в Курской области произошло 8 возгораний сухостоя

Накануне в Курском районе из-за сильного ветра остановить распространение огня удалось только на площади в 1000 квадратных метров
За сутки в Курской области произошло 8 возгораний сухостоя

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За сутки в Курской области произошло 8 возгораний сухостоя. Накануне в Курском районе из-за сильного ветра остановить распространение огня удалось только на площади в 1000 квадратных метров. К счастью, ущерба домам это возгорание не нанесло, сообщили в региональном МЧС.

Спасатели напоминают, что по данным Курского Гидрометцентра в регионе сохраняется вероятность возникновения порывов ветра до 20 м/с и разведение огня в таких погодных условиях может привести к трагическим последствиям.

Более 240 оперативных групп во всех муниципальных образованиях ведут контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на вверенных территориях во время майских праздников. Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Курской области выявляют виновников возгораний и привлекают их к административной ответственности.

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