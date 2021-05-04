  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Расписание пригородных поездов в Курской области изменится из-за ремонта путей

Изменения коснутся движения шести электричек с 11 по 31 мая
Расписание пригородных поездов в Курской области изменится из-за ремонта путей

Читайте также

Расписание пригородных поездов в Курской области изменится из-за ремонта путей. Изменения коснутся движения шести элетричек с 11 по 31 мая: №6381, №6382, №6383 Курск – Касторная Курская – Курск, №6359/6360 и №6362/6361 Курск – Кшень – Ливны-1 – Кшень – Курск, №6331 Орёл – Курск.

В ходе капитального ремонта на однопутном перегоне Охочевка – Щигры заменят почти 14 км рельсошпальной решетки и уложат бесстыковой путь, который отличается высокими эксплуатационными качествами, комфортабельностью проезда для пассажиров и снижением расходов на содержание пути. 

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области будет без осадков, но ветрено

Курский боксер Михаил Усов завоевал «золото» первенства мира

За сутки в Курской области произошло 8 возгораний сухостоя

Курский «Авангард» не удержал победу в Химках

На этой неделе в Курске несколько дней будут перекрывать движение транспорта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске