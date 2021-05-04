Изменения коснутся движения шести электричек с 11 по 31 мая

Расписание пригородных поездов в Курской области изменится из-за ремонта путей. Изменения коснутся движения шести элетричек с 11 по 31 мая: №6381, №6382, №6383 Курск – Касторная Курская – Курск, №6359/6360 и №6362/6361 Курск – Кшень – Ливны-1 – Кшень – Курск, №6331 Орёл – Курск.В ходе капитального ремонта на однопутном перегоне Охочевка – Щигры заменят почти 14 км рельсошпальной решетки и уложат бесстыковой путь, который отличается высокими эксплуатационными качествами, комфортабельностью проезда для пассажиров и снижением расходов на содержание пути.Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.