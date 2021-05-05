В Курске перекрыли движение на проспекте Победы

Там нельзя проехать с 10 до 13 часов

На этой неделе в Курске проходят репетиции Парада Победы, в связи с этим несколько дней будут перекрывать движение транспорта в центре города.

Сегодня и 7 мая с 10 до 13 часов движение транспорта ограничат по проспекту Победы на участке от ГИБДД до ТЦ «Триумф» и по улице Карла Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на «Метро» по правой полосе движения от въезда на Северное кладбище до поворота на «Метро».

Двухстороннее движение автомобильного транспорта будет организовано по левой полосе улицы Карла Маркса от въезда на Северное кладбище до поворота на «Метро».

На легковом автотранспорте объехать улицу Карла Маркса и Светлый проезд можно будет по улицам Дубровинского, Гудкова и Фестивальной.

Пассажирский транспорт в сторону жилого района Северный из центра города и обратно будет курсировать через улицы Светлую и Фестивальную.