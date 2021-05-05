Мониторинг продолжится и в праздники

В Курске продолжают проверять соблюдение масочного режима в торговых центрах. В ходе очередного рейда ревизоры проверили около 160 объектов в четырех торговых центрах, более 30 из них – предприятия общепита.





Как показала проверка, большинство продавцов средства индивидуальной защиты используют. Некоторые в отсутствие покупателей спускают маски на подбородок и объясняют это тем, что они вакцинированы. С ними провели разъяснительные беседы о том, что иммунитет к коронавирусу и прививка не дают право работать без СИЗ.





Привлекать к ответственности ревизоры из комитета промышленности могут только представителей сферы торговли и услуг, общепита, но не посетителей. Однако продавцам, контролёрам и охранникам напомнили, чтобы в торговые центры и магазины курян без масок они не пускали.





Мониторинг продолжится и в праздники. В случае нарушений составляется протокол, затем предпринимателю может грозить штраф.