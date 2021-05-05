Трагедия произошла вечером 1 мая в Курском районе

В Курске возбуждено уголовное дело из-за гибели 9-летнего ребенка на стройке. Трагедия произошла вечером 1 мая в Курском районе. Дети играли в прятки на территории бывшего колхоза, где осуществлялись работы по разбору нежилых зданий и вывоз стройматериалов оставшихся после проведения работ.В какой-то момент один из детей поднялся на груду кирпичей, их фрагментов, бетонных плит и других стройматериалов, упал оттуда и получил травмы в области головы, от которых скончался на месте.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).