В Курске возбуждено уголовное дело из-за гибели 9-летнего ребенка на стройке
Трагедия произошла вечером 1 мая в Курском районе
В какой-то момент один из детей поднялся на груду кирпичей, их фрагментов, бетонных плит и других стройматериалов, упал оттуда и получил травмы в области головы, от которых скончался на месте.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).