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В Курске возбуждено уголовное дело из-за гибели 9-летнего ребенка на стройке

Трагедия произошла вечером 1 мая в Курском районе
В Курске возбуждено уголовное дело из-за гибели 9-летнего ребенка на стройке

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В Курске возбуждено уголовное дело из-за гибели 9-летнего ребенка на стройке. Трагедия произошла вечером 1 мая в Курском районе. Дети играли в прятки на территории бывшего колхоза, где осуществлялись работы по разбору нежилых зданий и вывоз стройматериалов оставшихся после проведения работ. 

В какой-то момент один из детей поднялся на груду кирпичей, их фрагментов, бетонных плит и других стройматериалов, упал оттуда и получил травмы в области головы, от которых скончался на месте. 

Сейчас следователи  устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека). 
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