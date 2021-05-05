7 мая в Курске начнёт свою работу новый сезон проекта «Открытый экран»

В школе №58 на проспекте Клыкова, 65 покажут фильм «Мы из будущего»

7 мая в Курске начнёт свою работу XII сезон проекта «Открытый экран». В школе №58 на проспекте Клыкова, 65 покажут фильм «Мы из будущего» (категория 16+). Начало кинопоказа в 19:30.Первый выездной показ проекта состоится 19 мая в деревне Волжанец Советского района.