Лента новостей / В регионе Сегодня, 13:34 7 мая в Курске начнёт свою работу новый сезон проекта «Открытый экран» В школе №58 на проспекте Клыкова, 65 покажут фильм «Мы из будущего» Читайте также Курян приглашают на кинопоказ под открытым небом В Курской области снова будут показывать кино под открытым небом 7 мая в Курске начнёт свою работу XII сезон проекта «Открытый экран». В школе №58 на проспекте Клыкова, 65 покажут фильм «Мы из будущего» (категория 16+). Начало кинопоказа в 19:30. Первый выездной показ проекта состоится 19 мая в деревне Волжанец Советского района. +0 -0