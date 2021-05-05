Завтра в Курской области состоится автопробег в честь Дня Победы

Автоколонна стартует из Курска

Завтра, 6 мая в Курской области состоится автопробег «Не померкнет подвиг народа», посвященный Дню Победы.Автоколонна стартует из Курска, от Триумфальной арки и проедет по маршруту: Поныри (музей Курской битвы) — Тепловские высоты (памятник «Героям-артиллеристам») — мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» — памятник «Ангел Мира». Завершится пробег также в Курске. В нем примут участие обучающиеся юношеской автошколы, сотрудники ГИБДД, кадеты школы №30 и молодежь Курской области.Организаторы автопробега - областной Дворец молодежи и региональное ГИБДД.