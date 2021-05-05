В Курской области установлен 1-3-й класс пожарной опасности

Во время праздничных дней в регионе осуществляется мониторинг пожароопасной ситуации в лесах

В настоящее время в Курской области в зависимости от территории установлен 1-3-й класс пожарной опасности из 5 возможных. Лесопожарная обстановка характеризуется как стабильная. Во время праздничных дней в регионе осуществляется мониторинг пожароопасной ситуации в лесах. Это поможет оперативно принять меры по недопущению лесных пожаров.По мере необходимости работают до 13 оперативных групп, рассказали в региональном комитете природных ресурсов. В их задачу входит обнаружение возгораний в лесах или непосредственной близости к ним, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства и разъяснительная работа с населением.Всего на территории области определен 51 маршрут патрулирования общей протяженностью 3 200 км.Кроме того, региональная диспетчерская служба постоянно ведет мониторинг пожарной ситуации с помощью ведомственной системы «ИСДМ-Рослесхоз», которая позволяет выявлять термические точки со спутников. Информация об этом незамедлительно передается оперативной группе лесничества для проверки.При обнаружении возгораний в лесах курян просят немедленно сообщать на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), по телефону региональной диспетчерской службы комитета природных ресурсов Курской области 8 (4712) 53-04-25 или по номеру 112.Лесопожарные формирования готовы к реагированию на возгорания.