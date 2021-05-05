За медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 119 курян. Из них 43 - дети

В Курской области проводят акарицидные обработки. Всего обработано 106,45 га, из них на территории детских оздоровительных учреждений - 9 га.За медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 119 курян. Из них 43 - дети. Из общего числа исследованных в лабораториях клещей 6,5% (это 10 особей) оказались переносчиками возбудителя боррелиоза.Роспотребнадзор рекомендует курянам соблюдать меры безопасности: носить защитную одежду и применять реппеленты, осматривать себя после лесных прогулок. Если клещ все-таки присосался - обратиттся в больницу. Также снятого клеща необходимо исследовать на носительство возбудителей инфекций. Это можно сделать, обратившись в медицинскую лабораторию, в том числе в «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по адресу: ул. Почтовая, 3.