  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В ДТП в центре Курска погиб мотоциклист

Также пострадал 5-летний ребенок
В ДТП в центре Курска погиб мотоциклист

Читайте также

Сегодня около трех часов дня на улице Ленина Курска произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист. 

Как сообщили в ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля "LADA Priora" ехал со стороны Красной площади в сторону площади Перекальского и напротив дома №20 по улице Ленина остановился на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в попутном направлении двигался мотоцикл Yamaha R1. Байкер, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося автомобиля, совершил на него наезд. 

В результате столкновения водитель мотоцикла скончался от полученных травм на месте. Также пострадал пассажир "Priora" - 5-летний ребёнок. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этой аварии. Личность мотоциклиста устанавливается.


ФОТО - АВТОКАДР_46

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Курские полицейские организовали «Концерт Победы» у дома ветерана

В Курской области проводят акарицидные обработки

В Курской области установлен 1-3-й класс пожарной опасности

Курян приглашают поучаствовать в квесте «История рядом»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске