В ДТП в центре Курска погиб мотоциклист
Также пострадал 5-летний ребенок
Как сообщили в ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля "LADA Priora" ехал со стороны Красной площади в сторону площади Перекальского и напротив дома №20 по улице Ленина остановился на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в попутном направлении двигался мотоцикл Yamaha R1. Байкер, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося автомобиля, совершил на него наезд.
В результате столкновения водитель мотоцикла скончался от полученных травм на месте. Также пострадал пассажир "Priora" - 5-летний ребёнок. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этой аварии. Личность мотоциклиста устанавливается.
ФОТО - АВТОКАДР_46