В ДТП в центре Курска погиб мотоциклист

Также пострадал 5-летний ребенок

Сегодня около трех часов дня на улице Ленина Курска произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.Как сообщили в ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля "LADA Priora" ехал со стороны Красной площади в сторону площади Перекальского и напротив дома №20 по улице Ленина остановился на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в попутном направлении двигался мотоцикл Yamaha R1. Байкер, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося автомобиля, совершил на него наезд.В результате столкновения водитель мотоцикла скончался от полученных травм на месте. Также пострадал пассажир "Priora" - 5-летний ребёнок. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этой аварии. Личность мотоциклиста устанавливается.