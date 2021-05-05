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Лента новостей / Происшествия

За сутки курские пожарные 50 раз выезжали по тревоге,

Горели жилые дома, надворные постройки, мусор и трава

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За минувшие сутки курские пожарные 50 раз выезжали по тревоге, в регионе произошло 35 пожаров. Горели жилые дома, надворные постройки, мусор и трава. На тушение сухой травы огнеборцы реагировали более 20 раз.

Так, из-за короткого замыкания электропроводки практически полностью сгорел жилой дом в Октябрьском районе, сообщает региональное МЧС. Оставленная в комнате зажженная свеча стала причиной пожара в жилом доме Беловского района. Из-за неосторожного обращения с огнем сгорела надворная постройка в Курске.

12 раз для тушения пожаров привлекались добровольцы. Добровольная пожарная команда Вышнедеревенского сельского совета самостоятельно ликвидировала возгорание травы.

Лидерами по числу возгораний сухой травы стали Курск и Курский район. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Дмитриевском и Курском районах. В результате перехода огня с травы сгорели два бесхозных строения в селе Афанасьевка Солнцевского района. 

Продолжают выявлять и штрафовать нарушителей противопожарных правил. Так, за день сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Курской области составили 8 административных протоколов.

Сегодня по прогнозу ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, а потому отжиги также проводиться не будут. На большей части области установлен 2 класс пожарной опасности, в Тимском районе – 3, отметили в МЧС.
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