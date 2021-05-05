  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Более 7 тысяч курян зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»

Онлайн-шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15.00

Читайте также

Более 7 тысяч курян зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». Онлайн-шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России. 

Чтобы фотографии ветеранов попали в трансляцию и приняли участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка», нужно до 7 мая подать заявку:
 
- на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru/, 
- через социальные сети ВК vk.com/polk_app или Одноклассники ok.ru/app/polk 
- на сайте «Банк памяти» sber9may.ru/

Вам заранее сообщат о времени прохождения вашего Героя в строю Бессмертного полка. Вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

За сутки курские пожарные 50 раз выезжали по тревоге,

Завтра в Курской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Курские полицейские организовали «Концерт Победы» у дома ветерана

В Курской области проводят акарицидные обработки

В Курской области установлен 1-3-й класс пожарной опасности

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске