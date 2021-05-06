Пенсионерка из Курской области дала отпор лжеследователям

Мошенники предлагали ей оформить кредит, чтобы поймать нечестных банкиров

В Курчатове пенсионерка дала отпор мошенникам, которые звонили ей целых 20 раз. О разговоре с аферистами женщина рассказала полицейским.Жительнице города атомщиков якобы позвонили из Следственного управления Москвы. Старший следователь – именно так представилась собеседница – сообщила, что поймана группа сотрудников банков, которые делились базами данных с преступниками. По словам лжеследователя, сейчас проходит засекреченная спецоперация и поскольку данные пенсионерки оказались в базе, ей предложили ответственную миссию в помощи сбора доказательств. Для этого женщине необходимо сходить в банк и взять на себя кредит, переведя его на безопасный счёт. Во время этого в банк должны были ворваться спецслужбы и задержать участников банды.Аферисты звонили пенсионерке аж 20 раз с разных номеров, замаскированных под телефоны правоохранительных структур. Ни угрозы за срыв операции, ни длинные беседы не подействовали на бдительную жительницу Курчатова. А переключение разговора по щелчку кнопки от «следователей к банковским работниками» окончательно убедило её в том, что звонят мошенники. Тогда женщина пошла в банк, дабы убедиться, что никаких махинаций с ее счётом не произошло. А затем о подозрительном звонке заявила в полицию.Единственное о чём жалеет горожанка - это о потраченном времени, на будущее она советует всем сразу же прекращать разговор.