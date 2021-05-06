На озеленение Курска в этом году потратят 42 миллиона рублей

В центре города появятся «Павлин цветочный», «Страус цветочный», клумбы и малые архитектурные формы

На озеленение Курска в этом году власти намереваются потратить 42 миллиона рублей. Из них на Центральный - 7 миллионов, Сеймский – более 3 миллионов, Железнодорожный – 4,5. Такие цифры указаны размещенных закупках департамента закупок для муниципальных нужд города, пишет «Друг для друга».На оформление и обслуживание клумб на Театральной площади, установку инсталляций «Павлин цветочный», «Страус цветочный» и «Цветочное дерево» планируется потратить около 4,8 миллиона рублей. Еще 5 с лишним миллионов - на оформление и обустройство клумб на улице Ленина, на участке от дома №2 до дома №20. Без малого 3 миллиона пойдут на клумбы и малые архитектурные формы на улице Ленина, цветочное оформление клумбы вокруг фонтана на Московской площади, уход за насаждениями на Красной площади, улицах Ленина, Радищева и Тускарной.Порядка 6,8 миллиона рублей планируется потратить на устройство трех дорожных колец с оформлением из инертных материалов: на площади Добролюбова, на проспекте Хрущева и на Майском бульваре.Заявки на участие в тендерах, ка котмечает издание, принимаются до 13 мая.