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На озеленение Курска в этом году потратят 42 миллиона рублей

В центре города появятся «Павлин цветочный», «Страус цветочный», клумбы и малые архитектурные формы
На озеленение Курска в этом году потратят 42 миллиона рублей

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На озеленение Курска в этом году власти намереваются потратить 42 миллиона рублей. Из них на Центральный - 7 миллионов, Сеймский – более 3 миллионов, Железнодорожный – 4,5. Такие цифры указаны размещенных закупках департамента закупок для муниципальных нужд города, пишет «Друг для друга».  

На оформление и обслуживание клумб на Театральной площади, установку инсталляций «Павлин цветочный», «Страус цветочный» и «Цветочное дерево» планируется потратить около 4,8 миллиона рублей. Еще 5 с лишним миллионов - на оформление и обустройство клумб на улице Ленина, на участке от дома №2 до дома №20. Без малого 3 миллиона пойдут на клумбы и малые архитектурные формы на улице Ленина, цветочное оформление клумбы вокруг фонтана на Московской площади, уход за насаждениями на Красной площади, улицах Ленина, Радищева и Тускарной.

Порядка 6,8 миллиона рублей планируется потратить на устройство трех дорожных колец с оформлением из инертных материалов: на площади Добролюбова, на проспекте Хрущева и на Майском бульваре.

Заявки на участие в тендерах, ка котмечает издание, принимаются до 13 мая.

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