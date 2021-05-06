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В Курске пожарные пробрались в окно к пенсионерке, чтобы впустить к ней медиков

Пожилая женщина лежала у входной двери
В Курске пожарные пробрались в окно к пенсионерке, чтобы впустить к ней медиков

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В Курске пожарные пробрались в окно к пенсионерке, чтобы впустить к ней медиков.

В службу спасения поступило сообщение о том, что в квартире на втором этаже дома на Краснополянском переулке заперта 88-летняя курянка, которая не подает признаков жизни, сообщает региональное МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место, а чтобы не ломать железную дверь, с помощью трехколенной лестницы через окно забрались в квартиру. Затем они открыли дверь работникам скорой медицинской помощи. 

Пожилая женщина лежала у входной двери. Как оказалось, она вовремя не приняла лекарства и ей стало плохо. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас жизни курянки ничего не угрожает. 
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