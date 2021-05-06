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Завтра на проспекте Победы Курска снова будут перекрывать движение

Там пройдет очередная репетиция военного парада
Завтра на проспекте Победы Курска снова будут перекрывать движение

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На этой неделе в Курске проходят репетиции Парада Победы, в связи с этим перекрывают движение транспорта в центре города.

Завтра, 7 мая с 10 до 13 часов движение транспорта ограничат по проспекту Победы на участке от ГИБДД до ТЦ «Триумф» и по улице Карла Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на «Метро» по правой полосе движения от въезда на Северное кладбище до поворота на «Метро».

Двухстороннее движение автомобильного транспорта будет организовано по левой полосе улицы Карла Маркса от въезда на Северное кладбище до поворота на «Метро».

На легковом автотранспорте объехать улицу Карла Маркса и Светлый проезд можно будет по улицам Дубровинского, Гудкова и Фестивальной.

Пассажирский транспорт в сторону жилого района Северный из центра города и обратно будет курсировать через улицы Светлую и Фестивальную.

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