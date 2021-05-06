Курян приглашают на плоггинг-забег
Суть забега в том, что люди, на протяжении всего маршрута не только бегут, но и одновременно убирают мусор, встречающийся им на пути
Суть забега в том, что люди, выходя на пробежку на протяжении всего маршрута не только бегут, но и одновременно убирают мусор, встречающийся им на пути. В прошлом году такой забег прошел на территории лесного массива в районе КЗТЗ, меньше чем за 1 час участники собрали почти тонну мусора.
Принять участие в соревновании по сбору мусора может каждый. Зарегистрироваться можно на сайте проекта. Сбор участников - 12 мая в 10:30 на проспекте Дружбы, 24, остановка "Школа 54".