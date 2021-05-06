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В Курскую область поступило еще 10,6 тысяч доз «Спутника V»

Сделать прививку от коронавируса можно и в дни майских праздников
В Курскую область поступило еще 10,6 тысяч доз «Спутника V»

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В Курскую область поступило еще 10,6 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Курянам напоминают, что сделать прививку от коронавируса можно и в дни майских праздников. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг или по телефону районной поликлиники. 

Всего с начала массовой вакцинации в регион поступило 134 457 доз вакцины.

По последним данным оперштаба, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 108 958 человек (это 81% от поставок вакцины), вторым компонентом (то есть полностью завершили вакцинацию) – 86 034 (79%).
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