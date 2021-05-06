Двоих курян оштрафовали за нарушение противопожарных правил

Нарушителей выявила авиаразведка

Курские спасатели провели очередную авиаразведку. На этот раз на предмет возгораний обследовали населенные пункты Полянское, Анпилогово и Пименово Курского района. В результате воздушного мониторинга за нарушение требований пожарной безопасности оштрафовали двоих человек.Например, одна курянка развела огонь в предварительно вырытой яме, однако, в непосредственной близости от строения и без наличия первичных средств пожаротушения.Сумма штрафа в таких случаях составляет от 2 до 3 тысяч рублей, рассказали в региональном МЧС. Кстати, всего с начала весенне-летнего пожароопасного периода в Курском районе составлены уже порядка 20 административных материалов. Основные нарушения, с которыми сталкиваются спасатели, - это несоблюдение расстояния в 50 метров от зданий и сооружений при сжигании мусора и разведение открытого огня в ветреную погоду.В спасательном ведомстве отмечают, что авиаразведки с участием инспекторов надзорной деятельности стали довольно эффективным способом профилактики пожаров. С начала пожароопасного сезона уже совершено 28 полетов общей продолжительностью более 10 часов, выявлены около 40 случаев загораний. Авиаразведку активно проводят и в праздничные дни.Всего в Курской области составлены более 280 протоколов по фактам нарушения требований пожарной безопасности.