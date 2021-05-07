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Кинофонд 9 мая приглашает курян на фильм «Зоя»

Очередной показ проекта «Кино в театре» пройдет в курском драмтеатре имени Пушкина

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В честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Курский кинофонд проводит благотворительный показ военной драмы «Зоя» (категория 12+) для социально незащищенных слоев населения. Мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Кино в театре» в драмтеатре им.  Пушкина 9 мая. начнется показ традиционно в 13:00.

Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону 52-98-20 с 8:00 до 17:00. Чтобы получить бесплатные пригласительные билеты нужно предоставить коллективную заявку (не более 10 человек от учреждения) на электронную почту kurskkinofond@mail.ru с пометкой в теме письма: «9 мая». 

Фильм рассказывает о судьбе первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Идея картины была озвучена в 2016 году занимавшим тогда пост министра культуры России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Съемки проходили при финансовой поддержке Минкульта, также был организован сбор пожертвований. 

Организаторы напоминают, что кинопоказ проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала.
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