В Курске 9 мая движение по проспекту Победы ограничат с 8 утра до полудня

Там пройдет Парад Победы

9 мая движение по проспекту Победы ограничат с 8 утра до полудня. Нельзя будет проехать на участке от ГИБДД до ТЦ «Триумф» и по улице Карла Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на «Метро» по правой полосе движения от въезда на Северное кладбище до поворота на «Метро».Также, в это время будет ограничено движение со стороны автодороги М2 Крым (северный въезд) до дома № 101 по улице Карла Маркса. Пропускать будут только общественный пассажирский транспорт.Двустороннее движение автотранспорта также будет организовано по левой полосе улицы Карла Маркса на участке от въезда на Северное кладбище до поворота на «Метро».На легковом автотранспорте объехать улицу Карла Маркса и Светлый проезд можно будет по улицам Дубровинского, Гудкова и Фестивальной.Пассажирский транспорт в сторону жилого района Северный из центра города и обратно будет курсировать через улицы Светлую и Фестивальную.Также, 9 мая с 7 до 10 вечера движение транспорта перекроют у центра досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31) для проведения мероприятия.