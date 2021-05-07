Ямочный ремонт сегодня продолжается на 6-ти улицах Курска

Золотая, Кирова, Садовая, Тускарная, на проспекте Дружбы и на участке от улицы Сумской до областной больницы

Ямочный ремонт сегодня в Курске продолжается на 6-ми участках, сообщает ЦУР: на улицах Золотая, Кирова, Садовая, Тускарная - там приступят к укладке асфальта. Ямочный ремонт также продолжается на участке от улицы Сумской до областной больницы. Кроме этого, продолжится укладка асфальтового покрытия на проспекте Дружбы.

Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на указанных участках дорог.