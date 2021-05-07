Сильные дожди с грозами прогнозируют в Курской области на выходных

Порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с

На праздничных выходных в Курской области ожидается дождливая погода.По прогнозам синоптиков, в субботу, 8 мая будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, днем местами сильные, с грозами. Порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с.Ночью температура воздуха составит 6-11ºС тепла, днем термометры покажут от +11°С до +16°С.В воскресенье, 9 мая ожидается переменная облачность. Ночью пройдут небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью будет прохладно - всего 1-6°С тепла, днем потеплеет до 10-15ºС.В понедельник, 10 мая осадков не обещают, а в течение дня воздух прогреется до 16°С тепла.