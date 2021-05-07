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В Курской области добровольцы самостоятельно ликвидировали пожар в жилом доме

Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 29 раз выезжали по тревоге, 8 раз огнеборцам приходилось тушить горящую траву
В Курской области добровольцы самостоятельно ликвидировали пожар в жилом доме

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В Курской области добровольцы самостоятельно ликвидировали пожар в жилом доме. Возгорание произошло в жилом кирпичном доме предположительно из-за неисправности печного отопления. Добровольная пожарная дружина поселка Новокасторное самостоятельно до прибытия профессиональных огнеборцев ликвидировала пламя. 

Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 29 раз выезжали по тревоге, зарегистрированы 20 пожаров. 8 раз огнеборцам приходилось тушить горящую траву. В курском СНТ «Мир» на мужчину, который сжигал мусор без соблюдения установленных правил пожарной безопасности, составили административный протокол. 

Сегодня ожидается теплая сухая погода, в разы возрастает опасность возникновения пожаров, отмечают в региональном МЧС. Спасатели просят всех курян соблюдать правила безопасного поведения. 
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