Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 29 раз выезжали по тревоге, 8 раз огнеборцам приходилось тушить горящую траву

В Курской области добровольцы самостоятельно ликвидировали пожар в жилом доме. Возгорание произошло в жилом кирпичном доме предположительно из-за неисправности печного отопления. Добровольная пожарная дружина поселка Новокасторное самостоятельно до прибытия профессиональных огнеборцев ликвидировала пламя.Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 29 раз выезжали по тревоге, зарегистрированы 20 пожаров. 8 раз огнеборцам приходилось тушить горящую траву. В курском СНТ «Мир» на мужчину, который сжигал мусор без соблюдения установленных правил пожарной безопасности, составили административный протокол.Сегодня ожидается теплая сухая погода, в разы возрастает опасность возникновения пожаров, отмечают в региональном МЧС. Спасатели просят всех курян соблюдать правила безопасного поведения.