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В Курске проверили 40 магазинов на соблюдение масочного режима

Пообщались также с охранниками и контролёрами, чтобы те уже на входе ориентировали посетителей надевать маски
В Курске проверили 40 магазинов на соблюдение масочного режима

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В Курске прошёл очередной мониторинг масочного режима в магазинах. Ревизоры проверили около 40 точек в Сеймском округе, в том числе «СтройГигант» и «Усадьбу» на Льговском повороте, торговые центры «Поворот», «Льговский», «Кристалл», магазины разливного пива на улицах Сумской и Литовской. Как показала проверка, продавцы масочный режим соблюдают. Практически с каждым все равно провели разъяснительную работу, объяснили, какие грозят санкции в случае нарушений. Пообщались также с охранниками и контролёрами, чтобы те уже на входе ориентировали посетителей надевать маски. 
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