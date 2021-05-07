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В Курском районе реконструируют спортивно-тренировочный комплекс «Сейм»

Там создадут новое футбольное поле и обновят коттеджи 
В Курском районе реконструируют спортивно-тренировочный комплекс «Сейм»

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В Курском районе реконструируют спортивно-тренировочный комплекс «Сейм». В этом году там отремонтируют столовую с увеличением вместимости с 50 до 100 человек и создадут новое футбольное поле с искусственным газоном. В ближайшее время на базе заменят тепловые и электрические сети, ограждение и реконструируют трансформаторную подстанцию, сообщает областной комитет по физической культуре и спорту. 

Вскоре начнётся и обновление коттеджей. 8 старых коттеджей заменят на новые, дополнительно построят еще 8 коттеджей и реконструируют два двухэтажных дома, беседку и мост. Также в планах обновить искусственный водоем, склад и контрольно-пропускной пункт. 

В последующие годы на базе проведут капитальный ремонт теннисного корта, спортивной площадки, навеса над баскетбольной площадкой и реконструкцию гаражных боксов под залы единоборств и тяжелой атлетики. Кроме этого планируется чистка реки Сейм, затона, обустройство трех пляжей и благоустройство территории. 

В прошлом году на базе «Сейм» построили спортивно-восстановительный корпус, в котором размещены большой универсальный спортзал, залы для кардио- и силовых тренировок, большой и малый конференц-залы, медицинская комната, баня и 46 номеров для проживания 60 человек. 

Здесь проводят подготовку к соревнованиям курские фехтовальщики, дзюдоисты, баскетболисты, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, а также игроки волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» и футбольного клуба «Авангард». В 2020 году на спортивной базе состоялось 45 тренировочных мероприятий, в которых приняли участие порядка 800 спортсменов. 

В этом году здесь запланировано 44 тренировочных мероприятия с участием порядка 1,5 тысяч спортсменов. Для них спорткомплекс «Сейм» станет основной тренировочной базой для подготовки к крупным всероссийским и международным соревнованиям.
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