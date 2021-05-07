  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM

Новая музыка

Лента новостей

Сильные дожди с грозами прогнозируют в Курской области на выходных

Кинофонд 9 мая приглашает курян на фильм «Зоя»

В Курске 9 мая движение по проспекту Победы ограничат с 8 утра до полудня

В Курском районе реконструируют спортивно-тренировочный комплекс «Сейм»

В Курске проверили 40 магазинов на соблюдение масочного режима

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске