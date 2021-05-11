В Курской области пьяный водитель ВАЗа задавил девушку

Авария произошла в поселке Солнцево

10 мая в поселке Солнцево Курской области в ДТП пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла в первом часу ночи вблизи дома №8 по улице Ленина.Как сообщили в ГИБДД, 19-летний автомобилист на "ВАЗ-21150", двигаясь задним ходом, допустил наезд на идущую сзади девушку. В результате селянка получила различные травмы, ее госпитализировали.Как отмечается, юный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Всего, по данным областной Госавтоинспекции, в период длинных майских праздников за нахождение в состоянии опьянения от управления транспортными средствами отстранены 128 водителей, еще 40 водителей отказались от прохождения освидетельствовании на состояние опьянения, а 19 водителей задержаны за повторное нарушение.