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В Курской области пьяный водитель ВАЗа задавил девушку

Авария произошла в поселке Солнцево

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10 мая в поселке Солнцево Курской области в ДТП пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла в первом часу ночи вблизи дома №8 по улице Ленина. 

Как сообщили в ГИБДД, 19-летний автомобилист на "ВАЗ-21150", двигаясь задним ходом, допустил наезд на идущую сзади девушку. В результате селянка получила различные травмы, ее госпитализировали. 

Как отмечается, юный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего, по данным областной Госавтоинспекции, в период длинных майских праздников за нахождение в состоянии опьянения от управления транспортными средствами отстранены 128 водителей, еще 40 водителей отказались от прохождения освидетельствовании на состояние опьянения, а 19 водителей задержаны за повторное нарушение.

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