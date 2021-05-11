С 28 мая из Курска в Крым дважды в неделю будут летать самолеты

Продажи билетов уже открыты

С 28 мая и до 3 октября авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять по два рейса в неделю из Курска в Симферополь и обратно.Долететь на полуостров куряне смогут на самолетах «Суперджет-100» по пятницам и воскресеньям. По пятницам вылет из Симферополя в 14:00, прибытие в Курск в 16:00. Обратный рейс в 17:15, время в пути два часа.По воскресеньям вылет из Симферополя в 16:40, прибытие в Курск в 18:50. Обратный рейс в 19:55, прибытие в Симферополь в 21:55.Продажи билетов уже стартовали. Цены в одну сторону начинаются от 4050 рублей. Но пассажирам стоит быть внимательными - в более дешевых билетах не предусмотрен провоз багажа.Также с 1 июня по 30 сентября рейсы в Симферополь и Анапу будет выполнять авиакомпания «Руслайн».