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Курский "Авангард" вернётся в ФНЛ

Профессиональная футбольная лига прекратит существование
Курский "Авангард" вернётся в ФНЛ

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Как сегодня стало известно, дни Профессиональной футбольной лиги сочтены - она прекратит существование. Клубы уже получили соответствующие распоряжения, сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на "Чемпионат". Таким образом, в предстоящем сезоне все команды, выступающие в ПФЛ автоматически переместятся в Футбольную национальную лигу. К ним относится и курский "Авангард". 

В новом составе ФНЛ будет действовать два дивизиона. Во второй войдут команды нынешней ПФЛ.

Отметим, сейчас сине-белые занимают из 16 возможных 11 строчку в турнирной таблице.

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