ТАКТ" со ссылкой на "Чемпионат". Таким образом, в предстоящем сезоне все команды, выступающие в ПФЛ автоматически переместятся в Футбольную национальную лигу. К ним относится и курский "Авангард".Как сегодня стало известно, дни Профессиональной футбольной лиги сочтены - она прекратит существование. Клубы уже получили соответствующие распоряжения, сообщает телеканал "
В новом составе ФНЛ будет действовать два дивизиона. Во второй войдут команды нынешней ПФЛ.
Отметим, сейчас сине-белые занимают из 16 возможных 11 строчку в турнирной таблице.
Курский "Авангард" вернётся в ФНЛ
Профессиональная футбольная лига прекратит существование