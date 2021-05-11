В разделе «Строительство онлайн» на официальном сайте областного комитета транспорта и автомобильных дорог ведется прямая трансляция видео с двух камер, установленных на строительной площадке

Куряне смогут наблюдать за реконструкцией улицы Бойцов 9-й дивизии онлайн на официальном сайте областного комитета транспорта и автомобильных дорог. В разделе «Строительство онлайн» там теперь ведется прямая трансляция видео с двух камер, установленных на площадке реконструкции ул. Бойцов 9-й дивизии.В режиме реального времени горожане могут следить за ходом дорожных работ на одном из самых значимых объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года.Проезжую часть от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября, напомним, расширяют до четырех полос движения. Протяжённость участка - 600 метров.Работы на участке стартовали в декабре прошлого года. По контракту ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2022-го. Однако, благодаря поддержке федерального центра, завершить работы по реконструкции должны до конца этого года.