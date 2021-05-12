По данным налоговых органов Курской области, многодетные семьи являются владельцами более 5 тысяч подпадающих под льготу транспортных средств

Многодетным родителям предоставят льготу по транспортному налогу. Как поясняет УФНС России, от уплаты транспортного налога многодетные родители освобождаются в отношении одной машины, мотоцикла, мотороллера отечественного производства, а также автомобилей марок ЗАЗ, «Таврия» и ЛуАЗ с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно.По данным налоговых органов Курской области, многодетные семьи являются владельцами 5 107 таких транспортных средств. Для получения льготы им необходимо обратиться с заявлением в налоговую.Ознакомиться с полным перечнем льгот и вычетов по имущественным налогам можно с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.