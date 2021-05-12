Завтра в северной и центральной частях Курска отключат холодную воду
Отключения продлятся с 9 утра до 5 вечера
Так, в четверг, 13 мая подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:
- проспект Победы,
- улицы Рябиновые с прилегающими улицами индивидуальной застройки,
- Карла Маркса, 72/20, 72/21, 72/22, 77/1–101,
- Кирпичная и переулки Кирпичные.
В центральной части города без воды останутся улицы от Никитской и Красного Октября до Александра Невского и Сосновской. Холодной воды не будет в квартирах на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Карла Маркса, 12, 14-33, 47, с прилегающими.
Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.