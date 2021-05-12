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Завтра в северной и центральной частях Курска отключат холодную воду

Отключения продлятся с 9 утра до 5 вечера
Завтра в северной и центральной частях Курска отключат холодную воду

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Завтра в северной и центральной частях Курска отключат холодную воду. Как сообщает «Курскводоканал», отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами и продлятся с 9 утра до 5 вечера.

Так, в четверг, 13 мая подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:

- проспект Победы, 
- улицы Рябиновые с прилегающими улицами индивидуальной застройки, 
- Карла Маркса, 72/20, 72/21, 72/22, 77/1–101, 
- Кирпичная и переулки Кирпичные.

В центральной части города без воды останутся улицы от Никитской и Красного Октября до Александра Невского и Сосновской. Холодной воды не будет в квартирах на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Карла Маркса, 12, 14-33, 47, с прилегающими.

Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.
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