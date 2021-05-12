В курских учебных заведениях проводят проверки систем безопасности

Как сообщили в комитете образования и науки Курской области, в школах региона приняты все необходимые меры безопасности, предусмотренные действующим законодательством

После трагедии в Казани во всех российских учебных заведениях проводят проверки систем безопасности. Не стала исключением и Курская область.Накануне специалисты вневедомственной охраны проверили работоспособность кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных организациях региона. Сегодня представители Управления Росгвардии по Курской области, комитета региональной безопасности и полиции проведут рабочее совещание с руководителями частных охранных предприятий, один из вопросов – действие сотрудников ЧОП при возникновении угрозы теракта или чрезвычайной ситуации.Как сообщили в комитете образования и науки Курской области, в школах региона приняты все необходимые меры безопасности, предусмотренные действующим законодательством. В то же время с учетом уроков казанской трагедии дополнительно проведут проверку соблюдения требований безопасности, готовности персонала учебных заведений к обеспечению охраны и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее совещание с представителями силовых структур уже проведено.В результате стрельбы в школе в Казани погибли дети. В Татарстане сегодня объявлен день траура. Соболезнования семьям погибших на имя президента республики Рустама Минниханова направил губернатор Курской области Роман Старовойт.