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В курских учебных заведениях проводят проверки систем безопасности

Как сообщили в комитете образования и науки Курской области, в школах региона приняты все необходимые меры безопасности, предусмотренные действующим законодательством
В курских учебных заведениях проводят проверки систем безопасности

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После трагедии в Казани во всех российских учебных заведениях проводят проверки систем безопасности. Не стала исключением и Курская область. 

Накануне специалисты вневедомственной охраны проверили работоспособность кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных организациях региона. Сегодня представители Управления Росгвардии по Курской области, комитета региональной безопасности и полиции проведут рабочее совещание с руководителями частных охранных предприятий, один из вопросов – действие сотрудников ЧОП при возникновении угрозы теракта или чрезвычайной ситуации. 

Как сообщили в комитете образования и науки Курской области, в школах региона приняты все необходимые меры безопасности, предусмотренные действующим законодательством. В то же время с учетом уроков казанской трагедии дополнительно проведут проверку соблюдения требований безопасности, готовности персонала учебных заведений к обеспечению охраны и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее совещание с представителями силовых структур уже проведено. 

В результате стрельбы в школе в Казани погибли дети. В Татарстане сегодня объявлен день траура. Соболезнования семьям погибших на имя президента республики Рустама Минниханова направил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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