В курских учебных заведениях проводят проверки систем безопасности
Как сообщили в комитете образования и науки Курской области, в школах региона приняты все необходимые меры безопасности, предусмотренные действующим законодательством
Накануне специалисты вневедомственной охраны проверили работоспособность кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных организациях региона. Сегодня представители Управления Росгвардии по Курской области, комитета региональной безопасности и полиции проведут рабочее совещание с руководителями частных охранных предприятий, один из вопросов – действие сотрудников ЧОП при возникновении угрозы теракта или чрезвычайной ситуации.
Как сообщили в комитете образования и науки Курской области, в школах региона приняты все необходимые меры безопасности, предусмотренные действующим законодательством. В то же время с учетом уроков казанской трагедии дополнительно проведут проверку соблюдения требований безопасности, готовности персонала учебных заведений к обеспечению охраны и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее совещание с представителями силовых структур уже проведено.
В результате стрельбы в школе в Казани погибли дети. В Татарстане сегодня объявлен день траура. Соболезнования семьям погибших на имя президента республики Рустама Минниханова направил губернатор Курской области Роман Старовойт.