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На пожаре из-за непотушенной сигареты в Курской области погибли мать и сын

Они были слишком пьяными, чтобы успеть выбраться из огня
На пожаре из-за непотушенной сигареты в Курской области погибли мать и сын

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На пожаре из-за непотушенной сигареты в Курской области погибли пожилая женщина и ее сын. 

Сообщение о пожаре в деревне Малое Мальцево Курского района поступило в службу спасения 11 мая в 17:24. Соседи сообщили, что горит частный жилой дом, в котором могут находиться люди. На место незамедлительно выехали все экстренные службы.

Как рассказал хозяин дома, внутри остались 62-летняя женщина и её 40-летний сын. Они втроем проживали в этом доме. Выбраться из горящего дома смог только отец. При этом он пояснил, что уже на протяжении нескольких дней все они употребляют спиртное. Курил только их сын. 

Первой запах дыма почувствовала женщина. Она сообщила об этом своему супругу, который пошел осмотреть помещение. В одной из комнат он увидел лежащего на горящей кровати сына. Выбраться из дома удалость только хозяину, двое остальных жильцов из-за сильного алкогольного опьянения сделать этого, к сожалению, не успели. Выбежав на улицу, мужчина попросил соседей вызвать пожарных.

В результате огонь полностью уничтожил дом, частично обрушились потолочные перекрытия. На пепелище спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. 

Как отмечают в региональном МЧС, с начала года в Курской области произошло 46 пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении, при этом погибли 19 человек.

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