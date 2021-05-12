В Курской области началось общероссийское тестирование системы электронного дистанционного голосования

За три дня сотрудники ЦИК воспроизведут все этапы онлайн-голосования, начиная от регистрации избирателей и заканчивая подсчетом голосов

Центризбирком начал сегодня общероссийское тестирование системы электронного дистанционного голосования. Это своеобразная тренировка. За три дня сотрудники ЦИК воспроизведут все этапы онлайн-голосования, начиная от регистрации избирателей и заканчивая подсчетом голосов.В качестве избирателей в тестировании участвуют более 2 миллионов человек. Отладить все системы необходимо до единого дня голосования в сентябре. Жители шести субъектов смогут проголосовать онлайн. Один регион уже известен — это Москва, остальные определят как раз по результатам тестирования.Как ранее отмечала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в тестировании примут участие все регионы России. В десяти субъектах, среди которых и Курская область, тренировка будет проводиться по всем уровням выборов, запланированных на единый день голосования, а в остальных 75 субъектах - только по выборам депутатов Госдумы.Всего на тренировке будет использовано около 1 100 видов бюллетеней, а каждый избиратель получит от двух до шести электронных бюллетеней. В целом системе предстоит обработать десятки миллионов голосований граждан.