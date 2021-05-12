Курских пчеловодов предупреждают об обработках полей пестицидами

Информацию от аграриев о том, где и когда запланирована обработка разместят на сайте регионального комитета АПК

Курские аграрии приступили к обработке полей пестицидами и агрохимикатами. Сельхозпредприятиям напомнили, что они обязаны за 4-5 дней до начала обработки полей информировать жителей через СМИ о тех работах, которые будут проводиться. При этом указываются подлежащие обработке культуры, их местонахождение, название пестицидов, характер их действия, сроки обработки. Это позволит избежать гибели пчел.К общей работе подключаются и сельсоветы: со своей стороны они доносят до пчеловодов кочевых и стационарных пасек информацию о сроках и характере химобработки полей вблизи расположения ульев.Как заверяют в региональном комитете АПК, при правильном использовании и соблюдении техники безопасности пестициды не причинят ущерб пчеловодству, а, наоборот, помогут спасти урожай и повысить его качество. Комитет АПК тоже размещает на своем сайте в разделе «Пчеловодство» информацию от аграриев о том, где запланирована обработка, с указанием поля в системе координат, о дате проведения химобработок и классе опасности препарата.