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Курянину в интернете продали «красивый», но не существующий госномер за 100 тысяч

Мошенницей оказалась жительница Курска, которая просто хотела заработать
Курянину в интернете продали «красивый», но не существующий госномер за 100 тысяч

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В Курске полицейские задержали горожанку, подозреваемую в серии мошенничеств. В интернете курянка разместила объявление о продаже «красивого» государственного регистрационного знака для автомобиля. Номер с цифрами она оценила в 100 тысяч рублей. Женщина утверждала, что решит вопрос о получении этого знака в подразделении Госавтоинспекции, после того, как снимет свой автомобиль с учёта. За услуги взяла деньги вперёд, но после этого перестала выходить на связь.

Жертвой аферистки стал 42-летний житель Курского района. Мужчина заплатил более 100 тысяч рублей, но «красивого» номера так и не дождался. В полиции по его заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и нашли подозреваемую. 

На допросе она признала свою вину и рассказала, что никакой машины с красивыми номерами у нее нет и не было, она просто хотела заработать деньги обманом. На время следствия курянка дала подписку о невыезде, а материальный ущерб пообещала возместить. В ближайшее время её проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. За мошенничество ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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