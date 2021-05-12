Курянину в интернете продали «красивый», но не существующий госномер за 100 тысяч

Мошенницей оказалась жительница Курска, которая просто хотела заработать

В Курске полицейские задержали горожанку, подозреваемую в серии мошенничеств. В интернете курянка разместила объявление о продаже «красивого» государственного регистрационного знака для автомобиля. Номер с цифрами она оценила в 100 тысяч рублей. Женщина утверждала, что решит вопрос о получении этого знака в подразделении Госавтоинспекции, после того, как снимет свой автомобиль с учёта. За услуги взяла деньги вперёд, но после этого перестала выходить на связь.Жертвой аферистки стал 42-летний житель Курского района. Мужчина заплатил более 100 тысяч рублей, но «красивого» номера так и не дождался. В полиции по его заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и нашли подозреваемую.На допросе она признала свою вину и рассказала, что никакой машины с красивыми номерами у нее нет и не было, она просто хотела заработать деньги обманом. На время следствия курянка дала подписку о невыезде, а материальный ущерб пообещала возместить. В ближайшее время её проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. За мошенничество ей грозит до 2 лет лишения свободы.