Курянину в интернете продали «красивый», но не существующий госномер за 100 тысяч
Мошенницей оказалась жительница Курска, которая просто хотела заработать
Жертвой аферистки стал 42-летний житель Курского района. Мужчина заплатил более 100 тысяч рублей, но «красивого» номера так и не дождался. В полиции по его заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и нашли подозреваемую.
На допросе она признала свою вину и рассказала, что никакой машины с красивыми номерами у нее нет и не было, она просто хотела заработать деньги обманом. На время следствия курянка дала подписку о невыезде, а материальный ущерб пообещала возместить. В ближайшее время её проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. За мошенничество ей грозит до 2 лет лишения свободы.