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Курские таможенники задержали тонну лишних трубок для капельного полива

Их везли через пункт пропуска Суджа в фуре, следовавшей из Украины в Узбекистан

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Курские таможенники задержали тонну лишних трубок для капельного полива. Их везли через пункт пропуска Суджа в фуре, следовавшей из Украины в Узбекистан. Перевозчик указал в документах общий вес груза более 21 тонны. Однако в ходе таможенного досмотра с пересчетом грузовых мест и взвешиванием товара таможенники выявили превышение веса товара на 1035 кг, чем было заявлено в товарно-сопроводительных документах.

Превышение веса представитель перевозчика объяснить не смог. В результате возбудили дело об административном правонарушении. После завершения административного расследования материалы для принятия решения передадут в суд.

«Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара»,- сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.

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