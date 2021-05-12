Курские таможенники задержали тонну лишних трубок для капельного полива
Их везли через пункт пропуска Суджа в фуре, следовавшей из Украины в Узбекистан
Превышение веса представитель перевозчика объяснить не смог. В результате возбудили дело об административном правонарушении. После завершения административного расследования материалы для принятия решения передадут в суд.
«Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара»,- сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.