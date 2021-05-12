Их везли через пункт пропуска Суджа в фуре, следовавшей из Украины в Узбекистан

Курские таможенники задержали тонну лишних трубок для капельного полива. Их везли через пункт пропуска Суджа в фуре, следовавшей из Украины в Узбекистан. Перевозчик указал в документах общий вес груза более 21 тонны. Однако в ходе таможенного досмотра с пересчетом грузовых мест и взвешиванием товара таможенники выявили превышение веса товара на 1035 кг, чем было заявлено в товарно-сопроводительных документах.Превышение веса представитель перевозчика объяснить не смог. В результате возбудили дело об административном правонарушении. После завершения административного расследования материалы для принятия решения передадут в суд.«Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара»,- сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.