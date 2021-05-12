Расследованием занимается Следственный комитет

На Комитет здравоохранения Курской области возбудили уголовное дело за халатность. Как сообщает курский Следком, неустановленные должностные лица комитета, ответственные за организацию лекарственного обеспечения, с января прошлого года по апрель нынешнего недобросовестно исполняли свои обязанности и не организовали закупку льготных лекарств, в результате чего льготники, имеющие право на бесплатное обеспечение медицинскими препаратами, эти препараты получить не смогли.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют причины и условия такой халатности.