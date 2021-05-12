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На Комитет здравоохранения Курской области возбудили уголовное дело за халатность

Расследованием занимается Следственный комитет
На Комитет здравоохранения Курской области возбудили уголовное дело за халатность

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На Комитет здравоохранения Курской области возбудили уголовное дело за халатность. Как сообщает курский Следком, неустановленные должностные лица комитета, ответственные за организацию лекарственного обеспечения, с января прошлого года по апрель нынешнего недобросовестно исполняли свои обязанности и не организовали закупку льготных лекарств, в результате чего льготники, имеющие право на бесплатное обеспечение медицинскими препаратами, эти препараты получить не смогли. 
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют причины и условия такой халатности.
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