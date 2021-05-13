  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На выходных в Курской области будут перекрывать движение транспорта

В Курске и Курском районе пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту
На выходных в Курской области будут перекрывать движение транспорта

Читайте также

На выходных в Курской области будут перекрывать движение транспорта. В Курске и Курском районе пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту на шоссе – групповая и индивидуальные гонки. 

В субботу, 15 мая состоится индивидуальная гонка на 25 км. Старт – на Южном обходе Курска по направлению к онкодиспансеру. Начнутся соревнования в 10 утра, затем с 10:30 до 11:00 – технический перерыв, а в 11 часов старты продолжатся. 

Движение транспорта будет перекрыто на всём участке Южного обхода Курска с 9:30 до 15 часов. 

В воскресенье, 16 мая состоится групповая гонка. Она пройдёт в Курске и стартует от перекрёстка улицы Просторной и проспекта Дружбы. В зависимости от категории участникам предстоит преодолеть 52 или 78 км. 

С 10 до 15 часов автомобильное движение будет перекрыто по проспекту Дружбы от дома №32А до улицы Сумской. 

Зарегистрироваться можно на официальном сайте соревнований. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На курских водоемах будут дежурить 24 спасателя

Усадьба Фета приглашает курян на «Соловьиную ночь»

21-летняя жительница Курской области обманывала покупателей, создавая фейковые групы в соцсетях

Под Курском молодая автомобилистка не уступила дорогу КАМАЗу и угодила на больничную койку

64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске