На выходных в Курской области будут перекрывать движение транспорта
В Курске и Курском районе пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту
В субботу, 15 мая состоится индивидуальная гонка на 25 км. Старт – на Южном обходе Курска по направлению к онкодиспансеру. Начнутся соревнования в 10 утра, затем с 10:30 до 11:00 – технический перерыв, а в 11 часов старты продолжатся.
Движение транспорта будет перекрыто на всём участке Южного обхода Курска с 9:30 до 15 часов.
В воскресенье, 16 мая состоится групповая гонка. Она пройдёт в Курске и стартует от перекрёстка улицы Просторной и проспекта Дружбы. В зависимости от категории участникам предстоит преодолеть 52 или 78 км.
С 10 до 15 часов автомобильное движение будет перекрыто по проспекту Дружбы от дома №32А до улицы Сумской.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте соревнований.