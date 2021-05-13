В Курской области изменился порядок маршрутизации экстренных пациентов

Курские больницы возвращаются к допандемическому режиму работы. Госпитализировать пациентов будут не только в областную клинику

Курские больницы возвращаются к допандемическому режиму работы. Ковидные стационары закрылись в городском роддоме, госпитале для ветеранов войн, терапевтическом корпусе 4-й горбольницы, хирургическом корпусе БСМП, Солнцевской и Советской райбольницах, готовится к плановой деятельности отделение в Тимской ЦРБ.





С 12 мая изменился порядок маршрутизации экстренных пациентов. Если раньше большую часть плановых и экстренных пациентов хирургического профиля направляли в областную клиническую больницу, то теперь пациентов из Курска, нуждающихся в экстренной хирургической помощи, могут госпитализировать в 4-ю и 6-ю горбольницы Курска и в больницу скорой медицинской помощи. Пациентов из районов, как и прежде, будут направлять в областную клинику.