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Лента новостей / В регионе

В Курской области изменился порядок маршрутизации экстренных пациентов

Курские больницы возвращаются к допандемическому режиму работы. Госпитализировать пациентов будут не только в областную клинику

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Курские больницы возвращаются к допандемическому режиму работы. Ковидные стационары закрылись в городском  роддоме, госпитале для ветеранов войн, терапевтическом  корпусе 4-й горбольницы, хирургическом корпусе БСМП, Солнцевской и Советской райбольницах, готовится к плановой деятельности отделение в Тимской ЦРБ. 

С 12 мая изменился порядок маршрутизации экстренных пациентов. Если раньше большую часть плановых и экстренных пациентов хирургического профиля направляли в областную клиническую больницу, то теперь пациентов из Курска, нуждающихся в экстренной хирургической помощи, могут госпитализировать в 4-ю и 6-ю горбольницы Курска и в больницу скорой медицинской помощи. Пациентов из районов, как и прежде, будут направлять в областную клинику.
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