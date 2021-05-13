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Курянка лишилась денег, пытаясь восстановиться в вузе с помощью незнакомца

Девушка познакомилась с мужчиной на улице, и он пообещал оказать содействие в восстановлении на учебе

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34-летний житель Курска обманул молодую горожанку на 40 тысяч рублей. Он обещал ей помочь восстановиться в вузе после отчисления, но оказался мошенником. 

Девушка познакомилась с мужчиной на улице. Разговор случайно коснулся темы образования, и курянка призналась, что не так давно ее отчислили из университета. Новый приятель сразу же заявил, что хорошо знаком с руководством вуза и может оказать содействие в восстановлении на учебе. С его слов, за эту услугу необходимо заплатить. Девушка почему-то поверила словам незнакомца и решила воспользоваться его предложением. В тот же день она отдала мужчине 40 тысяч рублей и стала ждать восстановления в университете. Но аферист постоянно тянул время, просил ещё денег и в результате перестал выходить на связь, отключив телефон. Только тогда курянка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемого — им оказался житель проспекта Дериглазова. После задержания он признал свою вину и рассказал, что выдумал историю о своих знакомствах в вузе, чтобы заработать. Чужие деньги злоумышленник потратил быстро. 

Возбуждено уголовное дело. За мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба, курянин может лишиться свободы на срок до 5 лет.

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