В Курской области восстановили более 300 гектаров леса

Всего в этом сезоне высажено 1,31 млн двухлетних сеянцев дуба и сосны из местных питомников

В Курской области завершились работы по лесовосстановлению на площади 304,9 га. Посадки деревьев велись в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Курской области» нацпроекта «Экология».Арендаторы лесных участков высадили деревья на площади 198,4 га, что немного превысило планируемый объём. По государственному заданию и контрактам засадили 106,5 га. Все работы успели выполнить весной, рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.Всего в этом сезоне высажено 1,31 млн двухлетних сеянцев дуба и сосны, выращенных в местных питомниках. Продолжаются работы по уходу за лесными культурами, посажеными в предыдущие годы. Мероприятия выполнены на площади 136,8 га.