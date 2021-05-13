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В Курской области восстановили более 300 гектаров леса

Всего в этом сезоне высажено 1,31 млн двухлетних сеянцев дуба и сосны из местных питомников
В Курской области восстановили более 300 гектаров леса

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В Курской области завершились работы по лесовосстановлению на площади 304,9 га. Посадки деревьев велись в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Курской области» нацпроекта «Экология». 

Арендаторы лесных участков высадили деревья на площади 198,4 га, что немного превысило планируемый объём. По государственному заданию и контрактам засадили 106,5 га. Все работы успели выполнить весной, рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков. 

Всего в этом сезоне высажено 1,31 млн двухлетних сеянцев дуба и сосны, выращенных в местных питомниках. Продолжаются работы по уходу за лесными культурами, посажеными в предыдущие годы. Мероприятия выполнены на площади 136,8 га. 
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