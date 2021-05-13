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64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Из них в Курске - 26

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64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. Из них в Курске - 26. От ковидной пневмонии умерли еще трое пациентов, все старше 50-ти лет. 

Почти 100 тысяч курян уже сделали прививки от COVID-19. 

В целом по России за сутки подтверждено около 8 тысяч 400 новых диагнозов.

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