64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Из них в Курске - 26

64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. Из них в Курске - 26. От ковидной пневмонии умерли еще трое пациентов, все старше 50-ти лет.Почти 100 тысяч курян уже сделали прививки от COVID-19.В целом по России за сутки подтверждено около 8 тысяч 400 новых диагнозов.