Лента новостей / В регионе Сегодня, 14:00 64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день Из них в Курске - 26 Читайте также 64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день 67 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день 64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. Из них в Курске - 26. От ковидной пневмонии умерли еще трое пациентов, все старше 50-ти лет. Почти 100 тысяч курян уже сделали прививки от COVID-19. В целом по России за сутки подтверждено около 8 тысяч 400 новых диагнозов. +0 -0