  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

Под Курском молодая автомобилистка не уступила дорогу КАМАЗу и угодила на больничную койку

ДТП произошло на автодороге «Курск -Льгов - Рыльск» в Октябрьском районе

Читайте также

12 мая в Октябрьском районе Курской области столкнулись «Пежо 308» и «КАМАЗ – 65117». ДТП произошло в седьмом часу вечера на 28 км автодороги «Курск -Льгов - Рыльск». 

Как сообщает ГИБДД, 26-летняя автомобилистка ехала на «Пежо» со стороны Курска в сторону Курчатова и при развороте налево на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущества в движении «КАМАЗу», за рулем которого был 25-летний водитель. Грузовик двигался по главной дороге со стороны Курчатова в сторону Курска. Произошло столкновение, в результате которого девушка получила различные травмы, ее госпитализировали. Водители были трезвыми.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На курских водоемах будут дежурить 24 спасателя

Усадьба Фета приглашает курян на «Соловьиную ночь»

21-летняя жительница Курской области обманывала покупателей, создавая фейковые групы в соцсетях

64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Курская рапиристка Инна Дериглазова выиграла девятый турнир подряд в сезоне

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске