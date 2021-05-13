Под Курском молодая автомобилистка не уступила дорогу КАМАЗу и угодила на больничную койку

ДТП произошло на автодороге «Курск -Льгов - Рыльск» в Октябрьском районе

12 мая в Октябрьском районе Курской области столкнулись «Пежо 308» и «КАМАЗ – 65117». ДТП произошло в седьмом часу вечера на 28 км автодороги «Курск -Льгов - Рыльск».Как сообщает ГИБДД, 26-летняя автомобилистка ехала на «Пежо» со стороны Курска в сторону Курчатова и при развороте налево на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущества в движении «КАМАЗу», за рулем которого был 25-летний водитель. Грузовик двигался по главной дороге со стороны Курчатова в сторону Курска. Произошло столкновение, в результате которого девушка получила различные травмы, ее госпитализировали. Водители были трезвыми.