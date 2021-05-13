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21-летняя жительница Курской области обманывала покупателей, создавая фейковые групы в соцсетях

По решению суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 9 месяцев
21-летняя жительница Курской области обманывала покупателей, создавая фейковые групы в соцсетях

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Курянка обманывала потерпевших, создавая фейковые страницы в социальных сетях

21-летнюю жительницу Касторенского района Курской области подозревают в дистанционном мошенничестве. На счету злоумышленницы два эпизода преступной деятельности.

Как установило следствие, в декабре 2019 года девушка создала фейковую группу в одной из социальных сетей. На странице она предлагала интернет-пользователям приобрести детскую одежду по выгодным ценам. На объявление о продаже детского комбинезона откликнулась жительница Курска. В переписке мошенница сообщила, что работает только по полной предоплате товара. Покупательница перевела через банкомат 3 тысячи рублей на указанный номер банковской карты продавца, но комбинезон так и не получила.

После обращения курянки в полицию возбудили уголовное дело. В ходе предварительного дознания стражи порядка установили банкоматы, через которые аферистка обналичила переведенные на её счет сбережения. 

Также установлена причастность селянки к еще одному факту интернет-мошенничества. Весной 2020 года она  реализовывала косметическую продукцию известного бренда также через фейковый аккаунт в соцсети. Заказ на приобретения кремов и шампуней на общую сумму в 3 тысячи рублей поступил от жительницы Казахстана. Покупательница перечислила деньги на карту мошенницы, но вместо выбранных позиций получила посылку с дешевой продукцией, стоимость которых не превышала 200 рублей.

Оба уголовных дела объединили в одно производство и уже направили в суд. В процессе дознания подозреваемая полностью признала свою вину и возместила материальный ущерб потерпевшим, отмечабт в городском УМВД. По решению суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 9 месяцев.

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